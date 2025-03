Sport.quotidiano.net - Azzurri costretti ad arrendersi. Un gol di Soulé al primo minuto fa calare il gelo sul Castellani . Timida la reazione nella ripresa

di Simone CioniEMPOLIUna rete dopo poco più di venti secondi condanna l’Empoli di fronte ad una bella Roma, che tra un impegno e l’altro di Europa League, dà spazio anche ad alcune seconde linee. Il gol subìto a freddo e il modo in cui è arrivato, dopo aver dato il calcio d’inizio, ha sicuramente pesato tantissimo sulla squadra di D’Aversa, ancor più incerottata con l’assenza pure di Maleh al netto del rientro tra i convocati di Ebuehi. Una partenza che dopo le ultime due prove contro Juventus e Genoa sicuramente non ci si aspettava e che ha condizionato tutta la partita visto che di fronte c’era un avversario che sta bene e si vede. Tanto che se iltempo finiva 4-0 per i giallorossi non ci sarebbe stato nulla da dire.entra in campo un Empoli con un piglio diverso e qualcosina in più si vede, ma capitan Grassi e compagni non riescono mai a tirare nello specchio della porta, se non altro però oppongono un po’ più di resistenza alle avanzate della Roma, che era comunque prevedibile calasse un po’ di ritmo.