Avete notato che il figlio di Belen è scomparso dai social? Ecco tutta la verità su Santiago De Martino

Rodriguez, da tempo, non mostra più suoDesui: cosa è successo?Di recente, la showgirl argentina è tornata sul piccolo schermo alla conduzione della sua nuova trasmissione su Nove, dove si discutono le crisi di coppia dei personaggi coinvolti all’interno del programma. Intervistata da La Repubblica, però, ha parlato anche di un altro importante tema.L’esposizione dei minori sui, oggi più che mai, è motivo di dibattito: c’è chi sostiene che non ci sia nulla di male e chi, invece, vede una mercificazione dietro la condivisione dei momenti privati dei propri figli, soprattutto se ancora troppo piccoli per decidere di essere parte di questo oppure no.Cosa ha dettoa riguardo? A quanto pare, suoDe, avuto dall’ex marito Stefano, le avrebbe chiesto di non convidere più sue foto e video su Instagram.