Lanazione.it - Avad, un corso di formazione per prevenire il disagio e la solitudine in famiglia

Arezzo, 10 marzo 2025 – Undie inperile lain. “Volontari per una vita di valore” è il titolo di un ciclo di cinque incontri promossi dell’- Associazione Volontari Assistenza Domiciliare che, ospitati dalla parrocchia di Sant’Agnese in Pescaiola con orario tra le 17.00 e le 19.00, faranno affidamento sulle parole di medici e specialisti in ambito socio-sanitario per promuovere un approccio responsabile e consapevole verso le malattie terminali o degenerative. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita per l’intera cittadinanza, trova il proprio cuore nella volontà di consolidare competenze e conoscenze per un miglioramento del servizio di assistenza svolto dai volontari dell’e dai familiari tra le mura di casa dei malati oncologici e delle persone con disabilità o con gravi patologie.