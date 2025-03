Ilgiorno.it - Autovelox in Lombardia, dove sono e quanto costa non rispettare i limiti di velocità

Milano, 10 marzo 2025 – La Polizia di Stato ha reso notosi terranno, da oggi lunedì 10 marzo a venerdì 14, ini controlli straordinari sul rispetto deidi. Oltre a questi rimangono sempre attivi quelli delle postazioni fisse gestite dalla Polizia o dai Comuni. In autostrada inveceattivi i nuovi sistemi di rilevamento dellaistantanea e media sulla autostrada A9. Ovviamente l'invito è didiper la vostra e l'altrui sicurezza consapevoli anche che le multesalate e il taglio dei punti sulla patente può essere anche pesantissimo sino al ritiro del permesso di condurre. Iattuali Autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo. Strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo Strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari In città: il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.