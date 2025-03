Autostrade, arriva il Tutor 3.0. Dai limiti di velocità alle auto contromano, dove sarà attivo e cosa farà

Leggi su Open.online

Oggi entra in funzione il3.0. Il nuovo sistema di monitoraggio attivato sulleitaliane non controlla più solo la: è in grado di vigilare sui comportamenti pericolosi, sui sorpassi dei mezzi pesanti, su quali corsie possono essere occupate e quali no, sul rispetto deidi massa, sull’eventuale presenza di veicoli. Inoltre, come il suo predecessore, tiene conto dellamedia dei veicoli e segnala quelli che percorrono il tratto di strada troppo rapidamente rispetto aimassimi. Diversamente, dall’velox, dunque, che invece rileva lain un solo momento, ilviene installato lungo un intero tratto di strada, con un portale d’ingresso e uno di uscita, oltre a rilevatori intermedi.il3.0Il3.