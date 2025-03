Lapresse.it - Australia, inondazioni e distruzione dopo il passaggio del ciclone Alfred

Una persona è morta e decine altre sono rimaste ferite in alcune zone dell’, colpita, soprattutto nella costa orientale, dalche ha portato forti piogge e raffiche di vento che hanno abbattuto alberi e linee elettriche e inondato alcune aree del Queensland e del Nuovo Galles del Sud. La tempesta ha provocato nelle scorse ore uno dei più grandi blackout nella storia dello Statono, lasciando 200.000 case e attività commerciali senza elettricità e più di 700 scuole sono rimaste chiuse per l’intera giornata. Ai residenti delle zone vicine a fiumi e torrenti è stato chiesto di evacuare a causa dell’innalzamento dei livelli dell’acqua. Nella città di Ipswich, a ovest di Brisbane, è stato dichiarato lo stato di calamità in previsione di un fiume che sarebbe straripato durante la notte.