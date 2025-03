Anconatoday.it - Aumento delle rette nelle strutture per anziani, l'allarme dei sindacati: «Emergenza sociale»

Leggi su Anconatoday.it

SENIGALLIA – Ilanciano l’sull’per gli ospitiper(case di riposo, RP e RSA), definita da Cgil, Cisl e Uil Senigallia un’e sottolineano in una nota stampa come non possa passare in secondo piano un tema così.