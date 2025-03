Laprimapagina.it - Auguri a Calabria7.news, il nuovo progetto editoriale di Mimmo Famularo

Leggi su Laprimapagina.it

Nel panorama dell’informazione calabrese nasce, unche si propone di rompere il silenzio imposto dal conformismo e dalle logiche di potere. Un’iniziativa coraggiosa che, come sottolineato nell’di apertura firmato da, rivendica con forza un giornalismo libero, scomodo, senza padrini né padroni.“Esiste un giornalismo che non si piega, che non si lascia sedurre dai lustrini del potere, che non cerca il plauso delle corti né la complicità di chi distribuisce favori. Esiste un giornalismo che nasce dal bisogno di raccontare la verità, senza paura, senza padrini e senza padroni”.vuole essere proprio questo: un giornale che non si inginocchia al potente di turno, che non si lascia corrompere né dalle promesse né dalle minacce, che sceglie di stare sempre e solo dalla parte della verità.