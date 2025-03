Formiche.net - Attenzione al nesso tra epidemia Fentanyl e legalizzazione. Mantovano all’Onu

altra. Lo ha sottolineato, tra le altre cose, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo, con delega in materia di politiche antidroga, in occasione della 68esima sessione annuale della Commissione sugli Stupefacenti (Cnd) delle Nazioni Unite, in corso a Vienna. Un momento di riflessione sì sociale, ma anche politica, vista la densità di effetti che il tema droghe ha su una serie di ambiti interconnessi.Primo punto, secondo, è rappresentato dalle drammatiche immagini che arrivano dal Nord America, “uomini e donne completamente incoscienti per l’ingestione di, ci parlano di qualcosa che non è un caso, ma la conseguenza di ‘culture’ e nozioni distorte di libertà in voga dagli anni Sessanta”.