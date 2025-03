Anteprima24.it - Attentato a Castel San Giorgio: le reazioni del mondo politico

Tempo di lettura: 2 minutiC’è la dura reazione di tutti gli amministratori locali e i rappresentanti delle istituzioni per quanto accaduto nel corso della notte appena trascorsa aSan(LEGGI QUI), unchiaramente diretto all’attenzione dei vertici comunali e sul quale è in corso una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Salerno. In attesa di conoscere eventuali decisioni, si susseguono note di solidarietà a supporto della sindaca Paola Lanzara. Tra i primi ad intervenire il segretario della commissione antimafia, il senatore di fratelli d’Italia Antonio Iannone. “Esprimo massima solidarietà e vicinanza ai Cittadini e all’Amministrazione Comunale diSan(Salerno). Già oggi presentero’ un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ed informero’ la Presidenza della Commissione Antimafia.