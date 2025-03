Bolognatoday.it - Attacchi informatici in aumento: perché la cybersecurity è una priorità per le imprese

Leggi su Bolognatoday.it

Il web e il digitale hanno rivoluzionato il mondo, basti pensare a com'è cambiato il modo di fare impresa solamente in vent'anni. Oggi, la presenza su internet è infatti un elemento imprescindibile per qualsiasi attività commerciale.Purtroppo, non tutto è rose e fiori: le stesse opportunità.