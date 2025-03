Oasport.it - ATP Indian Wells 2025, cammino finito per Berrettini e Musetti. Rune vince in rimonta, agli ottavi Paul e Medvedev

Si sono delineati i match deglidi finale nella parte alta del tabellone maschile di. Tra questi otto giocatori non ci sono italiani, visto che sono arrivate le sconfitte sia di Matteosia di Lorenzo. Per il romano è arrivato il secondo ko consecutivo contro Stefanos Tsitsipas, che lo aveva già battuto a Dubai e che si è ripetuto anche sul cemento americano,ndo con un doppio 6-3 in appena un’ora e nove minuti di gioco. Molto più combattuta, invece, la sfida di. A mettere fine aldel tennista toscano è stato il francese Arthur Fils, che ha sconfitto l’azzurro incon il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco e annullando anche un match point sul finale del secondo set.Tsitsipas se la vedrà ora con Holgerin un match che si prospetta decisamente interessante e che può davvero segnare il rilancio della carriera per chi dovessere.