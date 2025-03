Oasport.it - Atletica, Italia grande protagonista anche agli Europei Indoor. Tante luci e poche ombre ad Apeldoorn

Dopo aver dominato glioutdoor preolimpici di Roma 2024, l’si conferma una delle superpotenze dell’leggera continentalein occasione dei Campionatial coperto di2025. Nonosl’assenza di tutti gli ori olimpici di Tokyo e di Nadia Battocletti, la spedizione azzurra si è dimostrata estremamente competitiva su più fronti togliendosi delle belle soddisfazioni e presentandosi alla vigilia dell’ultima giornata ancora in corsa per vincere il medere della manifestazione.La nostra Nazionale ha chiuso glicon 3 ori (Diaz nel triplo, Iapichino nel lungo e Dosso nei 60), 1 argento (Furlani nel lungo) e 2 bronzi (Sioli nell’alto e Dellavalle nel triplo), pareggiando i 6 podi della precedente edizione ed eguando le tre vittorie ottenute in passato solamente nel 1982 e nel 2007.