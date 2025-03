.com - Atletica, Europei indoor: Zaynab Dosso oro nei 60 metri e nuovo record italiano

(Adnkronos) – Sesta medaglia, terza d’oro, per l’Italia ai campionatidileggera di Apeldoorn. La conquista nei 60pianiche si impone con il tempo di 7?01,. Alle sue spalle la svizzera Mujinga Kambundji (7?02) e la lussemburghese Patrizia Van der Weken (7?06). Si fa la storia sulla pista di Apeldoorn. Non c’era mai stato un oro azzurro nella velocità femminile, in un grande evento internazionale. Ci riesceed è una vera e propria impresa nei 60, realizzata con uno sprint sontuoso e una prova di maturità, senza farsi condizionare da una partenza ripetuta. Primo start: si muove Kambundji, l’azzurra coglie un ottimo avvio, nessun crono di reazione è sotto i 100 millesimi ma c’è il secondo sparo e il cartellino giallo per la svizzera.