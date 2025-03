Lanazione.it - Atlante facile sul Futsal. Blindato il quarto posto

CALCIO A 5L’Grosseto fa il proprio compito ed al ’Palabombonera’ batte per 2-0 il fanalino di codaPontedera blindando ilin classifica a quota 29 punti. Grossetani vincenti col minimo sforzo nella diciannovesima giornata di A2 di calcio a 5. Successo non roboante, come magari ci si poteva aspettare visto il divario in classifica, ma l’importante era prendersi i tre punti. Le reti sono state realizzate da Mariani e da un autorete della squadra ospite. Tre punti importantissimi per la formazione maremmana che arrivano dopo aver osservato il turno di riposo. I grossetani hanno gestito l’incontro, facendo spesso girare a vuoto la formazione ospite che si è presentata a Grosseto molto chiusa, per provare a difendersi per poi colpire in contropiede. I grossetani però non si sono fatti sorprendere ed hanno colpito al momento giusto, affondando una formazione che aveva bisogno di punti per la salvezza.