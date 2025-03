Sololaroma.it - Athletic Club, al San Mamés è 1-1 contro il Maiorca: i tifosi insorgono sui social

L’non va oltre l’1-1ilnell’ultima sfida di Liga al San. La squadra di Arrasate si era portata in vantaggio con Raillo al 56?, ma il pareggio di Nico Williams dopo soli tre minuti ha chiuso i conti. Dopo il pari, i baschi non sono riusciti a trovare il gol della vittoria, fallendo così l’opportunità di allungare sul Villarreal, che resta quinto a 5 punti di distanza ma con una partita in meno. Ora, però, il focus si sposta inevitabilmente sulla sfida di ritorno degli ottavi di Europa Leaguela Roma, in programma giovedì alle 18:45. Si ripartirà dal risultato di 2-1 in favore dei giallorossi maturato nella gara d’andata allo Stadio Olimpico, grazie al gol di Eldor Shomurodov al 93?.in protesta: tensione in vista della RomaPiù che il pareggio, a preoccupare l’ambiente basco è stato il clima sugli spalti: ihanno manifestato un malumore crescente nei confronti della società, creando un’atmosfera tutt’altro che infuocata.