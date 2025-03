Sololaroma.it - Athletic Bilbao-Roma, probabili formazioni: conferme per Ranieri

La settimana è cominciata con il morale alle stelle per la. I giallorossi, infatti, si sono imposti nel weekend appena trascorso per 1-0 con l’Empoli grazie alla rete di Matias Soulé, con la classica vittoria che rappresenta il concetto di “minimo sforzo, massimo risultato”. Il focus si sposta inevitabilmente sull’impegno in Europa League, con la qualificazione ai quarti di finale che è appesa ad un filo. Per raggiungere la top 8, i capitolini dovranno passare indenni nella trasferta con l’, in programma giovedì 13 marzo alle 18:45 allo stadio San Mamés. La gara d’andata si è conclusa 2-1 in favore della Lupa, desiderosa di mantenere il risultato.Claudioè consapevole che i baschi tenteranno il tutto per tutto di fronte al loro caldo pubblico, in un ambiente che definire ostico è utilizzare un eufemismo.