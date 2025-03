Quotidiano.net - Athesis svela il nuovo logo: evoluzione e forza della storica media company

In occasione dell'appuntamento con la tappa veronese di Top 500 Verona 2025, che ha visto nell'Auditorium Verdi di Veronafiere una platea di oltre 600 spettatori,ha presentato ufficialmente ildi Gruppo, 'una nuova identità - si legge in una nota - che rappresenta l'e lalunga storia& communicationlombardo-veneta'. Una storia che nasce nel 1664, anno di fondazione di Gazzetta di Mantova, giornale più antico d'Italia, che proprio nel 2024 ha celebrato i suoi 360 anni. 'Un restyling sinonimo di continuità che affonda le radici nel passato, ma che guarda al futuro con determinazione e innovazione. Un simbolo di chi, ogni giorno - prosegue la nota - lavora per comunicare e creare un legame profondo con il territorio veronese, vicentino, mantovano e milanese'.