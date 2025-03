Bergamonews.it - Atalanta Under 23 beffata a tempo scaduto: il Vicenza fa 2-2 al 94?. AlbinoLeffe travolto alla capolista Padova

Caravaggio. Beffa aper l’23 che, davanti al pubblico di casa, pareggia 2-2 colsecondo in classifica dopo essere stata in vantaggio di due reti. Pronti via e la squadra di Modesto sblocca la gara al 7?: Panada mette in moto Alessio, il cui diagonale si insacca all’angolino.mezz’ora, arriva il bis griffato dall’inserimento vincente in area da parte di Ceresoli.Ilcolpisce un palo con Rauti a fine primo, ma si scatena nella ripresa: al 59?, su sviluppo da corner, Ferrari dimezza il gap. Poi, al 94? e sempre su situazione da calcio d’angolo, sbuca Leverbe che gela l’23 con il gol del definitivo 2-2.U23-2-2Reti: 7? Alessio (A), 30? Ceresoli (A), 59? Ferrari (V), 94? Leverbe (V).U23: Vismara, Del Lungo (75? Ghislandi), Gyabuaa (C), Panada, Vavassori (90? Camara), Obri?, Ceresoli, Alessio (81? De Nipoti), Cassa (75? Scheffer), Bernasconi, Bergonzi.