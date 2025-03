Sport.quotidiano.net - Atalanta, nuovo record per Lookman arrivato a 18 gol. Gasperini: “Può fare il capitano”

per Ademola. Con la rete del 4-0 segnata domenica sera all’Allianz Stadium il 27enne attaccante anglo nigeriano e’ salito a quota 18 gol stagionali con l’, 13 in serie A e 5 in Champions, ritoccando il suo precedente primato realizzativo in maglia nerazzurra. Nel 2022-23 il neo pallone d’oro africano aveva segnato 15 gol, lo scorso anno 17. Adesso è a 18, con ancora dieci partite a disposizione per arrivare oltre quota 20, forse anche intorno ai 25 avanti di questa media.mattatore assoluto in campo a Torino, con una serie di giocate pericolose (almeno due le reti impedite dalle parate miracolose di Di Gregorio) e il quarto gol, e poi protagonista, uscendo al 78’, di un divertente siparietto con il tecnico, che gli ha chiesto di abbracciarlo mentre andava verso la panchina.