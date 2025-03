Sport.periodicodaily.com - Aston Villa-Club Brugge: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Forti del 3-1 dell’andata gli inglesi devono solo completare l’opera, ma ci sono ancora novanta minuti a disposizione per i belgi.si giocherà mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 21 presso ilPark.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRENel match di andata gli inglesi hanno confermato quanto di buono fatto nel girone eliminatorio dove si è riuscito a qualificare evitando i playoff. La squadra di Emery vuole fare strada in Champions League anche in virtù di campionato piuttosto deludente che la vede al settimo posto.I belgi hanno compromesso le loro chance di qualificazione cedendo di schianto sul proprio campo nel match d’andata, vanificando l’impresa dei playoff dove avevano eliminato l’Atalanta.