Assicurazione Rc auto in aumento +126% dei prezzi in soli tre anni

Quifinanza.it - Assicurazione Rc auto in aumento, +12,6% dei prezzi in soli tre anni

Leggi su Quifinanza.it

Impennata dei premi per le assicurazioni Rcin tre. Nel periodo compreso tra gennaio 2021 e luglio 2024, iin Italia hanno subito un incremento medio del 12,6%.Una tendenza al rialzo che, secondo il Quaderno dell’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), è strettamente correlata alla crescita dell’inflazione registrata nel medesimo periodo. Vediamo i dettagli.Assicurazioni Rc: +12,6% dal 2021Secondo Quaderno Ivass, l’incremento medio dei premi (+12,6%), registrato tra gennaio 2021 e luglio 2024, si lega a una significativa riduzione del premio medio della garanzia Rc, che dal 2014 al 2021, aveva subito una diminuzione del 25,3% in termini nominali e del 29,7% in termini reali.Secondo i dati, dopo questa fase di contrazione, isono tornati a salire seguendo l’inflazione.