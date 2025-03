Bergamonews.it - Asili nido, lanciata una petizione per i posti comunali rimossi a Redona. Il Pd: “La città un’eccellenza nel servizio”

Bergamo. Nel capoluogo si discute sui nidi. A far sentire la propria voce è il Partito Democratico dopo che martedì 4 marzo un genitore ha deciso di lanciare una raccolta firme online in merito alla scelta del Comune di Bergamo di non acquistarein duenidi privati ae Colognola, il Femì e il Bosco delle Coccole.“Siamo genitori di una bambina che avremmo voluto iscrivere alFemì – motivano gli organizzatori della-. Abbiamo appreso con sconcerto che senza alcun preavviso alle famiglie il Comune ha rimosso la struttura dalle liste. Il Femì è l’unicodella zona die la scelta ha comportato un grave disagio per molte famiglie, costrette a cercare soluzioni alternative in un contesto già segnato dalla carenza didisponibili”.