Asili nido il nuovo regolamento | dall’età di accesso alle graduatorie

Nell’ultimo consiglio comunale di Calderara dei giorni scorsi, è stato deliberato ildei nidi d’infanzia. Queste le novità:al servizio a partire dai 6 mesi di età, graduatoria riferita all’età per entrambi i nidi d’infanzia comunali; possibilità di indicare una preferenza tra i due nidi d’infanzia, ossia tra ild’infanzia del capoluogo che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età e fino a tre anni e ild’infanzia di Longara che accoglie bambini dai 6 mesi di età e fino a tre anni. E non finisce qui perché unspazio, oltre alcomunale ‘Mimosa’, sta per aprire le porte. A partire da settembre, infatti, ild’infanzia ‘Clorofilla’, nella frazione di Longara, il cui cantiere si sta avviando alla conclusione, accoglierà i piccoli partire dai sei mesi di età.