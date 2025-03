361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 9 marzo 2025

Bene la fiction con Vanessa ScaleraNella serata di ieri, domenica 9, su Rai1 la terza puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4 conquista ben 4.3000.000 spettatori pari al 24.3% di share.Su Canale5 Tradimento ottiene 2.142.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine coinvolge 690.000 spettatori (3.4%) e N.C.I.S. Origins 595.000 spettatori (3.1%).Su Italia1, dopo la presentazione in onda dalle 21:12 alle 21:33 (1.055.000 – 5.2%), Le Iene si ferma a 1.413.000 spettatori con il 10.1%. Su Rai3 il ritorno di Presadiretta segna 661.000 spettatori pari al 3.3%, nella presentazione in onda dalle 20:32 alle 21:30 e 872.000 spettatori con il 4.6% dalle 21:30 alle 22:58. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 558.000 spettatori (3.9%).Su La7 – dalle 21:25 alle 22:21 – Trump contro Tutti raggiunge 765.