Ascolti tv del 9 marzo Imma Tataranni 4 non teme confronti

La domenica sera ormai l’appuntamento fisso è con4, la fiction in onda su Rai1 che vede protagonista Vanessa Scalera, che interpreta lo stimatissimo sostituto procuratore. Come ogni settimana la serie si è scontrata con la dizi turca di Mediaset, Tradimento, amatissima dal pubblico sempre più appassionato di Canale5.Puntata imperdibile anche quella di Che tempo che fa: la trasmissione di Fabio Fazio ha visto il ritorno di Luciana Littizzetto dopo la pancreatite, con tutto lo studio in piedi ad accoglierla. Ma c’è stato spazio anche per un grande artista come Achille Lauro, reduce dal Festival di Sanremo, carismatico e magnetico come non mai.Anche sulle altre reti c’era ampia scelta per gli spettatori: su Rai2 l’appuntamento era come sempre con N.C.S.I., che ha proposto i nuovi episodi della serie; su Rai 3 Riccardo Iacona ha portato invece le inchieste di PresaDiretta.