ASCOLTI TV 9 MARZO 2025 | IMMA TATARANNI 243% STRACCIA TRADIMENTO 131% LE IENE 101% AMICI 243% DOMENICA IN 198%+184%+192%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 9 MARZO 2025: IMMA TATARANNI (24,3%) STRACCIA TRADIMENTO (13,1%), LE IENE (10,1%), AMICI (24,3%), DOMENICA IN (19,8%+18,4%+19,2%)

Leggi su Bubinoblog

TV 9•Glitv dicon una nuova puntata di4 e di. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 3347 36.41PT – 7410 37.36M E D I A S E T24H – 3322 36.13PT – 6604 33.30Uno Mattina in Famiglia – 722 19.72Tg1 + Medicina – 1168 23.47 + 1291 24.53Uno Mattina in Famiglia – 1220 21.23Check Up – 1136 18.26A Suagine – 973 15.47 + 1370 17.34Santa Messa – 1356 19.22Angelus – non in ondaLinea Verde – 2163 21.46 + 3151 25.74Tg1 + Libri – 4230 29.79 + 3817 27.14Pres.In – 2556 18.70In – 2495 19.82 + 2091 18.42In: Saluti di Mara – 2108 19.21Da Noi. A Ruota Libera – 1808 14.61L’Eredità Weekend – 3014 20.02L’Eredità Weekend – 4342 24.86 (finale 4436 25.01)Tg1 – 4789 24.