Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, momento no. E i tifosi contestano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, uno strazio senza fine. La sconfitta incassata col Pineto (0-1), la terza consecutiva dopo quelle fatte registrare con Ternana (0-3) e Perugia (2-1), ha confermato ilnero del club di corso Vittorio Emanuele che ormai da tempo non naviga in buone acque sia per quanto riguarda l’andamento della squadra in campo, sia per ciò che invece concerne la gestione operata dall’attuale società. Le ormai note problematiche di natura economica. Le durissime contestazioni rivolte a Massimo Pulcinelli, al presidente Carlo Neri e al direttore generale Carlo Verdone. Le parole dell’imprenditore romano a capo della Bricofer Group che ha affermato di vendere il club entro questo mese di marzo. Le interlocuzioni già avviate con Benedetto Mancini, ex presidente del Latina e personaggio che nel corso degli ultimi anni ha fatto parlare molto di sé in occasione delle tante trattative avviate per rilevare svariate società e quasi tutte mai arrivate a definizione.