Iodonna.it - Artificiosa e retrograda, sulla duchessa del Sussex sono piovute le critiche di appassionati ed esperti.

Leggi su Iodonna.it

Piovononuova serie tv delladel. With Love Meghan è stata lanciata su Netflix il 4 marzo e da allora non ha smesso di essere al centro di polemiche, meme e commenti negativi. Otto episodi di mezz’ora circa ciascuno, che nonstati apprezzati né dal pubblico né dai critici. Eppure, Netflix ha già annunciato l’arrivo di una seconda stagione, confermato dalla stessa Meghan Markle sul suo profilo Instagram. Meghan Markle, i look agli Invictus Games guarda le foto Lo show di Meghan Markle: «la fiera dei contenitori»Tra piatti, vasetti, pentole e ciotoline, su Reddit gli utenti hanno già trovato il soprannome perfetto per il documentario: «La fiera dei contenitori».