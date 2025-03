Quotidiano.net - Arsenale Bioyards. Dalla biologia nasce il futuro dell’industria

Leggi su Quotidiano.net

LA NATURA come piattaforma industriale.lavora con la natura, fornendo le condizioni per permettere a biologi di operare in laboratorio alle condizioni industriali. Il biomanufacturing sfrutta microrganismi come lieviti, batteri, alghe e funghi per produrre molecole che sono alternative bio ad alte prestazioni dei prodotti petrolchimici e di origine animale. Ad esempio con la fermentazione si può produrre insulina ma anche collagene realizzando molecole bioidentiche con la particolarità, però, che il prodotto finale costa fino al 90% in meno di quello chimico o di origine animale.sta costruendo una piattaforma integrata (hardware e software), dal laboratorio fino alla scala industriale, per rendere economicamente realizzabile il biomanufacturing e in questo modo contribuire a cambiare profondamente il tessuto manifatturiero italiano.