Sport.periodicodaily.com - Arsenal vs Psv: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. Il 7-1 dell’andata in favore degli inglesi lascia pochissimi dubbi sull’esito di una qualificazione che appare a dir poco scontata.-Psv si giocherà mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 21 presso l’Stadium.-PSV: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI Gunners, visto l’incolmabile distacco dal LIverpool in Premier League, deve provare attraverso l’Europa League a salvare la stagione. La squadra di Arteta ha disputato un ottimo girone eliminatorio conquistando ben 19 punti in otto gare, per poi sbancare il campo del Psv agli ottavi rifilando ben sette reti.Gli olandesi hanno davvero poco da chiudere visto il mortificante risultato maturato all’andata. La squadra di Bosz, che nei playoff ha eliminato la Juventus, giocherà per l’onore concentrando tutti gli sfozi sul campionato dove hanno perso la leadership della classifica a favore dell’Ajax.