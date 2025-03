Ilfattoquotidiano.it - Arrivano i nuovi “Tutor 3.0” in 26 tratte autostradali: ecco cosa cambia e dove sono installati

In 26 nuovearriva il nuovo sistema di controllo della velocità media chiamato “3.0“. Giànei mesi scorsi sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia, da venerdì scorso è iniziata la graduale attivazione dei dispositivi. Saranno così in totale 178coperte dal sistema di monitoraggio per un totale di 1.800 chilometri.Ilè una delle tecnologie messe in campo per la sicurezza stradale da Aspi in collaborazione con la Polizia di Stato che ne gestisce il servizio – come previsto dal Codice della Strada – e ne programma tutte le attività. “Introdotto nel 2005 con l’obiettivo di disincentivare comportamenti scorretti alla guida, ilha contribuito fin dalla sua introduzione ad aumentare la sicurezza dei viaggiatori, determinando una costante autoeducazione e unmento nella condotta su strada”, si legge in una nota.