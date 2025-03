Agi.it - Arrestato l'ex campione del mondo di ciclismo Rom?ns Vainšteins

AGI - L'ex ciclista edeldisu strada, Rom?ns, è statoall'aeroporto di Orio al Serio., classe 1973, era appena atterrato da Riga quando è stato fermato dalle autorità italiane. L'ex atleta deve scontare una pena di quattro mesi per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Detenzione a Gleno Dopo l'arresto,è stato trasferito nella casa circondariale di Gleno. Le autorità hanno eseguito l'arresto in conformità con un mandato emesso per il mancato rispetto degli obblighi di assistenza familiare. La notizia ha suscitato scalpore neldel, doveè ancora ricordato per i suoi successi sportivi. Carriera e successi Rom?ns, nato il 3 marzo 1973 a Riga, Lettonia, ha avuto una carriera di successo nelprofessionistico.