Ilfattoquotidiano.it - Arrestato in aeroporto a Bergamo l’ex campione del mondo di ciclismo Romans Vainsteins

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, ex ciclistadelin linea nel 2000 a Plouay, è statoper violazione degli obblighi familiari dai carabinieri di Lecco all’diOrio al Serio. L’uomo era finito a processo dopo la denuncia presentata nel 2012 dalla ex, anche lei lettone. Secondo la Procura didopo la separazione dalla moglie non ha versato gli alimenti alla figlia che, con la madre, ha proseguito a vivere nella Bergamasca dove il ciclista si era trasferito.diè stato fermato all’internazionale di-Orio al Serio “Il Caravaggio” dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecco dopo che è atterrato con un volo proveniente da Riga, in Lettonia. “Fino al 2009 i versamenti sono stati puntuali – aveva detto la donna nel 2018 in udienza – Dal 2010 al 2012 saltuari, mentre dal 2013 a oggi (2018, ndr) non ha più versato un euro“.