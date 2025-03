Ilgiorno.it - Arrestato all’aeroporto di Orio al Serio Roman Vainsteins, ex campione del mondo di ciclismo

al(Bergamo) - L'ex ciclista, nel 2000dela Plouay, in Francia, è statoall'aeroporto bergamasco dial, dove era appena atterrato da Riga, capitale della Lettonia. L'uomo, lettone di 52 anni, deve scontare 4 mesi per violazione degli obblighi di assistenza familiare e, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Bergamo. L'arresto dell'ex atleta è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Lecco, città doveha vissuto per diversi anni.