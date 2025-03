Bergamonews.it - Arrestato a Orio l’ex ciclista campione del mondo Romans Vainsteins

al Serio.è statoall’aeroporto dial Serio dopo essere atterrato con un volo da Riga, capitale della Lettonia. Il 52enne lettone,dela Plouay nel 2000, deve scontare 4 mesi per violazione degli obblighi di assistenza familiare.Dopo le formalità di ritoè stato accompagnato al carcere di Bergamo in via Gleno: l’arresto è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Lecco.Professionista dal 1997 al 2004, classe 1973,conta in carriera 24 vittorie. Tra i primi posti, due tappe alla Tirreno-Adriatico, la sesta tappa del Giro d’Italia con arrivo a Foggia, il titolo nazionale lettone su strada, la Parigi-Bruxelles e la prova in linea su strada nel Mondiale francese di 25 anni fa.ha vissuto per molti anni nel Lecchese.