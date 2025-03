Metropolitanmagazine.it - Arrestati genitori a Ercolano per sequestro di persona: la figlia non accettata a causa dell’orientamento sessuale

Leggi su Metropolitanmagazine.it

di una ragazza di 19 anni sono statiper averla sequestrata in casa, non accettandone l’orientamento, il fatto è accaduto a. Idella ragazza, 47 e 43 anni e incensurati, avevano già minacciato le ragazze di dare fuoco all’abitazione della ventenne e per questo motivo le due avevano trovato ospitalità da una loro amica, ma la coppia aveva inserito un gps nel cellulare della. Trovate le ragazze sono andati a riprendere lae, tra le urla dei presenti, hanno strappato lo smartphone dalle mani della, l’hanno afferrata per le braccia e trascinata fino all’auto per poi andare via. Ma non era bastato: i due avevano usato un gps nel telefono e così erano riusciti a localizzare le due. Dopo essersi presentati a casa dell’amica da cui avevano trovato rifugio, hanno preso con forza la, trascinandola in auto per poi andare via.