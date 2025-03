Inter-news.it - Arnautovic risolve l’urgenza di Inzaghi: quando l’alternativa diventa una soluzione!

Leggi su Inter-news.it

Markolancia un messaggio chiaro a Simonendo uno dei maggiori problemi stagionali dell’Inter. L’austriaco sembra una risorsa ritrovata.IL RITORNO – Tre gol nelle tre titolarità consecutive, seppur alternate da panchine e basso minutaggio: nelle ultime sette partite dell’Inter Markosembra aver ritrovato una condizione ottimale. Nell’ultimo periodo l’attaccante austriaco ha potuto prendersi il calore dei tifosi nerazzurri, quello che troppo spesso gli è mancato, esultando a San Siro per i suoi gol contro Fiorentina, Lazio e Monza. L’ultima prova, proprio quella contro i brianzoli di sabato sera, ha consacrato il ritorno diche, oltre a dimostrarsi finalmente freddo sotto rete, ha mandato un messaggio chiaro a Simoneconcreta di: l’Inter ritrova una sua risorsa offensivaLA RISPOSTA – In uno dei periodi di massima difficoltà nerazzurra, tra infortuni, pluri impegni e pressioni avversarie, misterottiene una risposta da una sua alternativa come poche volte era accaduto nel corso della stagione.