Inter-news.it - Arnautovic e una nuova dimensione all’Inter. Futuro da scrivere!

Leggi su Inter-news.it

Markoè indubbiamente una delle note liete del reparto offensivo dell’Inter nell’anno solare 2025. I miglioramenti dell’austriaco sono evidenti sotto vari aspetti.IL PUNTO – Markoha confermato le impressioni positive delle ultime sfide grazie a una prestazione di rilievo nel match vinto dcontro il Monza per 3-2. Il calciatore ex Bologna ha avviato la rimonta dei nerazzurri, con il suo colpo di testa vincente che è valso l’1-2 ai meneghini allo scadere del primo tempo, rendendosi poi protagonista di un lavoro significativo in fase di costruzione dell’azione offensiva. Anche e soprattutto grazie al suo apporto, i nerazzurri sono riusciti a garantirsi una vittoria essenziale per le proprie ambizioni scudetto.può convincere l’Inter a credere ulteriormente in luiLO SCENARIO –, nonostante le sue ultime prestazioni, non è certo di conservare il posto anche nella prossima stagione.