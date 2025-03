Quifinanza.it - Armi, l’Italia tra i primi 10 esportatori al mondo con un +138% delle vendite in 5 anni

Chi esporta piùnel? Secondo l’ultimo rapporto del Stockholm international peace research institute (Sipri), pubblicato a marzo 2025,è salita al sesto posto tra i maggioridipesanti a livello mondiale. Nel quinquennio 2020-2024, il nostro Paese ha registrato un aumento del 138% nellerispetto al periodo 2015-2019. Oggi rappresentiamo il 4,8% dell’export globale di armamenti, superando storici competitor come il Regno Unito.Il boomesportazioni italiane disi inserisce in un contesto geopolitico segnato dal riarmo globale. Con la guerra in Ucraina e l’aumentotensioni in Asia e Medio Oriente, il mercatoha visto crescere la domanda soprattutto in Europa e in Nord America. E mentre gli Stati Uniti consolidano il loro primato come primo esportatore mondiale (con una quota del 43%),si ritaglia un ruolo sempre più centrale, in particolare nei rapporti commerciali con Paesi del Medio Oriente, come Qatar, Egitto e Kuwait.