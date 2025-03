Ilrestodelcarlino.it - Arginone, i sindacati alla garante dei detenuti: "Pacchi in ritardo a causa di oggetti vietati"

Nessunnella consegna deiai. A sostenerlo "convintamente", in replica a quanto dichiarato ddeiManuela Macario, sono le segreterie provinciali di Sinappe e Uilpa,degli agenti di polizia penitenziaria. "É importante sottolineare – spiegano i sindacalisti – che il poco personale presente si prodiga quotidianamente, ben oltre quello che da contratto gli viene richiesto, per garantire la consegna nei tempi previsti deiin entrata". Per poter far comprendere meglio da cosa possano essere scaturite le lamentele "che sicuramente laha ricevuto, si ritiene necessario precisare che ivengono consegnati solitamente il giorno stesso del ricevimento o al massimo il giorno successivo e che alcuni ‘ritardi’ sono dovuti al fatto che, sovente, all’interno degli stessi vengano rinvenutioccultati non consentiti o costituenti reato, e che le pratiche burocratiche portino via ben più tempo di quello necessariodistribuzione".