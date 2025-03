Lapresse.it - Argentina: Papa invia telegramma, dispiaciuto per disastro Bahia Blanca

Città del Vaticano (Vaticano), 10 mar. (LaPresse) –Francesco hato unall’arcivescovo diBianca, monsignor Alfonso Azpiroz Costa. Nel testo Bergoglio si dice “per ilnaturale che ha causato tante vittime e danni materiali”. Ilassicurando vicinanza nella preghiera per i defunti e per la popolazione manifesta sostegno per i soccorritori al lavoro per “le persone scomparse” e per quanti sono impegnati “nella ricostruzione”.