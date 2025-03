Thesocialpost.it - Argentina, disperse due sorelline nell’alluvione: trovato il corpo dell’uomo che aveva provato a salvarle

Dopo tre giorni di intense ricerche per rintracciare le due, Delfina e Pilar Hecker, di uno e cinque anni, scomparse durante l’alluvione che ha colpito Bahía Blanca, in, è stato confermato il ritrovamento deldi Ruben Zalazar.L’uomo si era lanciato in un gesto eroico, riuscendo a salvare le bambine e la loro madre dall’auto in cui erano rimaste bloccate a causa dell’acqua. Dopo averle tratte in salvo, lefatte salire sul suo furgone nel tentativo di metterle al sicuro. Purtroppo, però, la violenza della corrente ha trascinato via il veicolo, facendo perdere le loro tracce.Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta nella speranza di ritrovare le piccole. Le autorità e le squadre di soccorso stanno perlustrando l’area con ogni mezzo possibile, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia in attesa di notizie.