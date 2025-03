Panorama.it - Argentina, devastanti inondazioni a Bahia Blanca: decine di morti e centinaia di dispersi

Leggi su Panorama.it

Leche hanno colpito la cittàdihanno causato (per ora) almeno 16 vittime, circa 900 sfollati e oltre un centinaio di. I sommozzatori sono ancora alla ricerca di due bambine di uno e cinque anni, travolte dalla furia dell'acqua.Situata nel sud della provincia di Buenos Aires,è sede di uno dei più grandi porti del Paese. Venerdì, in poche ore, è caduta la quantità di pioggia normalmente registrata in un anno, provocando l’allagamento di interi quartieri e la sommersione di numerose strade. (Ansa)Il sindaco Federico Susbielles, in una conferenza stampa tenutasi domenica, ha dichiarato che i danni alle infrastrutture ammontano a circa 400 milioni di dollari. Su X, Susbielles ha inoltre riferito che il numero delle vittime potrebbe aumentare, mentre le ricerche continuano.