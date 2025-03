Argentina | al via il processo contro l’equipe medico di Maradona accusato di omicidio per negligenza

Leggi su Sportface.it

Questa settimana inavrà inizio ilche ha seguito Diego Armando, deceduto nel novembre 2020. Il caso riguarda l’accusa diper, un’accusa che ha suscitato forti emozioni in un Paese dove el Pibe de Oro ancora è venerato come una sorta di divinità. Il, che si prevede durerà diversi mesi, comincerà martedì e arriva a più di quattro anni dalla morte dell’ex giocatore, avvenuta a causa di un arresto cardiaco a 60 anni, dopo un intervento chirurgico al cervello. Nel 2021 inoltre un medical board nominato per indagare le circostanze della sua morte ha concluso all’inizio del 2021 che il teamaveva agito in modo “inappropriato, insufficiente e sconsiderato”.Il teamche seguivarespinge generalmente le accuse, ma nel frattempo la corte di San Isidro, situata nella periferia di Buenos Aires, ascolterà circa 120 testimonianze nel corso del