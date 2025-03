Lortica.it - Arezzo e il degrado immobiliare: l’allarme del consigliere Menchetti

Leggi su Lortica.it

“Anni di immobilismo, edifici abbandonati e nessuna soluzione concreta”“La situazione degli immobili abbandonati di proprietà comunale adnon accenna a migliorare, anzi, peggiora. Da tempo porto avanti una battaglia per la loro riqualificazione, ma l’amministrazione continua a ignorare il problema. Ilcolpisce sia il centro storico che le frazioni, aggravato dall’incuria di proprietà private ormai simbolo di abbandono, come l’ex Lebole e altre strutture di aziende scomparse. Questi spazi, ridotti a rifugi di fortuna, rappresentano un pericolo per la sicurezza, l’ambiente e il paesaggio.Un’amministrazione pubblica non può restare inerte di fronte a tali scempi: lo ha ribadito anche il Consiglio di Stato. Eppure, dopo una mia interrogazione, ho constatato che la Giunta è ferma allo stato di intenti, senza azioni concrete sui 16 immobili di proprietà comunale.