Arezzo dall’oro all’ombra | tra dazi immaginari sfruttamento reale e nostalgia canaglia

Un tempo la corsa all’oro trasformava ex artigiani in imprenditori, arricchiva famiglie e creava un’economia fiorente. Come riporta Avvenire: oggi, al posto di padroncini e partite Iva, si trovano lavoratori bengalesi e pakistani stipati in laboratori nascosti, mentre il distretto dioscilla trae precarietà.Le comunità del Bangladesh: molti di noi sono sfruttati, servono mediatori che insegnino l’italiano. Le imprese: illegalità da combattere, ma per noi i timori vengono dagli Usa.Tranquilli, nessun panico! Trump torna, i mercati tremano, le imprese piangono, ma nel frattempo il dollaro si rafforza e si mangia già il 5% deiche, per ora, sono solo uno spauracchio. Nel frattempo, ad, il settore orafo scopre di avere qualche minuscolo problema. Ricordate quando l’oro arricchiva dinastie industriali e trasformava artigiani in capitani d’azienda? Ecco, oggi invece arricchisce chi ha inventato il caporalato in versione boutique: lavoratori bengalesi e pakistani, nascosti in magazzini blindati, pagati il minimo indispensabile per sopravvivere (forse).