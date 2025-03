Tvplay.it - Arda Güler in prestito in Serie A, destinazione folle

Il talento turcoGuler potrebbe davvero sbarcare inA. L’ambizioso club pensa a questa clamorosa ipotesi.Il giorno del suo arrivo al Real Madrid era stato accolto come un vero fenomeno eppureGuler non ha mai davvero impressionato o meglio non trova spazio in un Real ricco di stelle dove anche il fenomeno Endrick è costretto a gure i compagni dalla panchina e la concorrenza è davvero spietata.ininA,(Lapresse) TvPlayGuler veniva considerato da alcuni come il ‘Messi turco’ e in Turchia sono ancora pazzi del suo talento, ma ai Blancos il giocatore sta faticando e non è escluso quindi un clamoroso colpo di scena: il giocatore potrebbe arrivare inA, in effetti sono diversi i club che stanno pensando al suo grande talento.