Arca Space Capital investe nelle imprese innovative

UNA DOTAZIONE di 200 milioni di euro. E’ il serbatoio di risorse di cui dispone il fondo, una realtà emergente nell’industria finanziaria italiana, che nasce da una joint venture tra due società:Fondi Sgr, specializzata nella gestione del risparmio, eAdvisors creata da un team di manager e professionisti del private equity. Con quest’ultima espressione, gli addetti ai lavori identificano tutte quelle attività di investimento azionario che avvengono al di fuori della Borsa, cioè in aziende non quotate sui mercati finanziari. Sarà proprio questa l’attività del fondo, che ha già realizzato tre investimenti. Il primo in Rina, nota azienda con sede a Genova e attività in tutto il mondo, specializzata nella certificazione e nella consulenza ingegneristica in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità per il settore marittimo, per quello energetico e per le infrastrutture.