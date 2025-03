Noinotizie.it - Apricena, lite con i figli: speronamento e spari in strada Indagano i carabinieri

Leggi su Noinotizie.it

La dinamica è piuttosto complessa da ricostruire ed al riguardo. Laha riguardato i due compagni (l’ex e l’attuale) di una donna di, con il coinvolgimento difrutti delle relazioni, forse non a difesa di almeno uno dei due padri. Lainè degenerata in unofra auto e negli, almeno quattro. I militari, come detto,.L'articolocon iin proviene da Noi Notizie..